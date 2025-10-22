В Киеве уже 19 пострадавших из-за атаки, пятеро из них - дети, - Кличко

В Киеве после вражеской ночной комбинированной атаки количество раненых возросло до 19 человек, среди пострадавших - пятеро детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Количество пострадавших возросло до 19. Из них пятеро детей. Госпитализированы 4 ребенка и 5 взрослых. Остальные получают помощь амбулаторно", - заявил Кличко.

Комбинированный удар по Украине ночью 22 октября

В ночь на 22 октября войска РФ атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. Так, под ударом РФ была столица. Сейчас последствия фиксируются в нескольких районах Киева.

Также россияне ночью атаковали Киевскую область. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые, повреждены частные дома и инфраструктура. Среди жертв обстрела - молодая женщина, шестимесячный младенец и двенадцатилетняя девочка.

Также стало известно, что в Броварском районе обломками смертельно травмирован мужчина 1987 года рождения.

Кроме того, в Запорожье более десяти человек пострадали после ночной атаки РФ. Спасатели провели эвакуацию жителей из зон опасности. Также в ОВА сообщили, что из-за ночной вражеской атаки без электроснабжения остались почти 2 тысячи человек.

Армия РФ атаковала также Измаил Одесской области. В результате обстрела известно о повреждении энергетической и портовой инфраструктуры.

Российские ракеты и дроны атаковали Кировоградскую область. В результате обстрелов 27 населенных пунктов остались без электричества.

Также в Полтавской области после атак РФ в ночь на 22 октября повреждения получили объекты нефтегазовой промышленности.