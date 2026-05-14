У Києві вже 16 жертв російського удару, але пошуки досі тривають

Станом на зараз у Дарницькому районі Києва внаслідок російського масованого обстрілу загинуло вже 16 людей. При цьому пошуково-рятувальна операція досі триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС.
Рятувальники розповіли, що через російський удар по Києву вже 16 загиблих, з них - 2 дітей. Розбір завалів та пошук людей продовжується.
Загалом внаслідок масованого удару по столиці в ніч на четвер, 14 травня, постраждали 47 людей, з них - 2 дітей.
Нагадаємо, протягом 13-14 травня країна-агресорка завдала по Україні масованого комбінованого удару із застосуванням безпілотників та ракет різних типів. Загалом ворог використав 1567 дронів і 56 ракет. Відсоток збиття безпілотників склав 94%, а ракет - 73%.
В ніч на сьогодні РФ випустила по Україні 56 ракет та 675 безпілотників. Зафіксовані руйнування у Києві та Київській області, а також низці інших регіонів України. У столиці щонайменше 20 людей досі вважаються зниклими безвісти.
У Повітряних силах наголосили, що ця атака була однією із найбільших за весь час повномасштабної війни. Під час удару росіяни застосували весь свій арсенал наявних засобів повітряного нападу.
МАГАТЕ розповіло, що під час масованого російського удару 13-14 травня над Південноукраїнською, Рівненською та Чорнобильською атомними електростанціями було зафіксовано більш ніж 160 дронів.
Зазначимо, російське міноборони вигадало цинічне виправдання тривалій комбінованій атаці по Україні. Зокрема, окупанти заявили, що нібито завдали "удару возмєздія".
