У Києві вже 16 жертв російського удару, але пошуки досі тривають

Рятувальники розповіли, що через російський удар по Києву вже 16 загиблих, з них - 2 дітей. Розбір завалів та пошук людей продовжується.

Загалом внаслідок масованого удару по столиці в ніч на четвер, 14 травня, постраждали 47 людей, з них - 2 дітей.

Нагадаємо, протягом 13-14 травня країна-агресорка завдала по Україні масованого комбінованого удару із застосуванням безпілотників та ракет різних типів. Загалом ворог використав 1567 дронів і 56 ракет. Відсоток збиття безпілотників склав 94%, а ракет - 73%.

В ніч на сьогодні РФ випустила по Україні 56 ракет та 675 безпілотників. Зафіксовані руйнування у Києві та Київській області, а також низці інших регіонів України. У столиці щонайменше 20 людей досі вважаються зниклими безвісти.

У Повітряних силах наголосили, що ця атака була однією із найбільших за весь час повномасштабної війни. Під час удару росіяни застосували весь свій арсенал наявних засобів повітряного нападу.