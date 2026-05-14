В Киеве уже 16 жертв российского удара, но поиски до сих пор продолжаются

По состоянию на сейчас в Дарницком районе Киева в результате российского массированного обстрела погибли уже 16 человек. При этом поисково-спасательная операция до сих пор продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС.
Спасатели рассказали, что из-за российского удара по Киеву уже 16 погибших, из них - 2 детей. Разбор завалов и поиск людей продолжается.
Всего в результате массированного удара по столице в ночь на четверг, 14 мая, пострадали 47 человек, из них - 2 детей.
Напомним, в течение 13-14 мая страна-агрессор нанесла по Украине массированный комбинированный удар с применением беспилотников и ракет различных типов. В целом враг использовал 1567 дронов и 56 ракет. Процент сбития беспилотников составил 94%, а ракет - 73%.
В ночь на сегодня РФ выпустила по Украине 56 ракет и 675 беспилотников. Зафиксированы разрушения в Киеве и Киевской области, а также ряде других регионов Украины. В столице по меньшей мере 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
В Воздушных силах отметили, что эта атака была одной из крупнейших за все время полномасштабной войны. Во время удара россияне применили весь свой арсенал имеющихся средств воздушного нападения.
МАГАТЭ рассказало, что во время массированного российского удара 13-14 мая над Южноукраинской, Ровенской и Чернобыльской атомными электростанциями было зафиксировано более 160 дронов.
Отметим, российское минобороны придумало циничное оправдание длительной комбинированной атаке по Украине. В частности, оккупанты заявили, что якобы нанесли "удар возмездия".
