В Киеве уже 16 жертв российского удара, но поиски до сих пор продолжаются

Спасатели рассказали, что из-за российского удара по Киеву уже 16 погибших, из них - 2 детей. Разбор завалов и поиск людей продолжается.

Всего в результате массированного удара по столице в ночь на четверг, 14 мая, пострадали 47 человек, из них - 2 детей.

Напомним, в течение 13-14 мая страна-агрессор нанесла по Украине массированный комбинированный удар с применением беспилотников и ракет различных типов. В целом враг использовал 1567 дронов и 56 ракет. Процент сбития беспилотников составил 94%, а ракет - 73%.

В ночь на сегодня РФ выпустила по Украине 56 ракет и 675 беспилотников. Зафиксированы разрушения в Киеве и Киевской области, а также ряде других регионов Украины. В столице по меньшей мере 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

В Воздушных силах отметили, что эта атака была одной из крупнейших за все время полномасштабной войны. Во время удара россияне применили весь свой арсенал имеющихся средств воздушного нападения.