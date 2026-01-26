У Києві водій таксі зламав щелепу пасажирці: у поліції сказали, що йому загрожує

Що відомо про обставини події

З'ясовуючи обставини події у столиці, правоохоронці дізнались, що постраждала особа - 27-річна киянка.

Зазначається, що під час поїздки у таксі вона відчула себе погано. Її нудило.

В подальшому, коли жінці стало зовсім зле, водій таксі відреагував агресивно:

висадив клієнтку з авто (розлючений тим, що пасажирка забруднила салон автомобіля);

двічі вдарив її кулаком по обличчю;

поїхав з місця події.

"Лікарі діагностували у потерпілої забої та перелом щелепи", - повідомили у поліції.

Водій таксі у Києві побив свою пасажирку (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Яке покарання загрожує водієві таксі

Українцям розповіли, що оперативники швидко встановили водія таксі - ним виявився 24-річний киянин.

Уточнюється, що слідчі Дніпровського управління поліції Києва оголосили чоловіку про підозру у скоєні злочину передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального Кодексу України - "умисні середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження".

Наразі, поліцейські:

завершили досудове розслідування;

скерували обвинувальний акт до суду.

Отже, водія таксі, який зламав щелепу своїй пасажирці, будуть судити.

"За скоєне... порушнику загрожує позбавлення волі на строк до трьох років", - уточнили у відділі комунікації поліції Києва.