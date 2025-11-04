"Мовна агресія" в таксі: у Харкові оштрафували водія за відмову говорити українською

У Харкові водія таксі оштрафували на 5100 гривень за відмову обслуговувати пасажирку українською мовою.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської у Facebook .

Образив пасажирку й відмовився говорити державною

Як зазначається, водій таксі у грубій формі відмовився спілкуватися українською. Після перевірки омбудсман винесла рішення про адміністративне стягнення згідно зі статтею 188-52 Кодексу України про адмінправопорушення.

Нагадаємо, що інцидент трапився ще кілька місяців тому. Водій таксі тоді відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою, не хотів вимкнути російську музику в машині, а також "сипав" тезами із кремлівських методичок, зокрема про "утиски прав російськомовних".

Реакція сервісу таксі

Після звернення мовного омбудсмана сервіс таксі обмежив доступ цього водія до платформи безстроково. Усі інші водії отримали оновлене повідомлення з вимогою обслуговувати пасажирів виключно державною мовою.

Мовна агресія не буде толеруватися

"Ми очікуємо відповіді і від правоохоронних органів щодо надання правової оцінки висловлюванням водія, які можуть мати ознаки виправдовування дій держави-агресора. Особи, які зневажливо ставляться до української мови, до державних символів і до самої держави Україна, мають відповісти за законом. Ми не маємо права толерувати прояви мовної агресії, за якими стоїть ідеологічна отрута", - наголосила Івановська.

Водія таксі оштрафували на 5100 гривень (скриншот)

Подібний випадок стався в Одесі

Раніше Уповноважена притягнула до адміністративної відповідальності водія таксі в Одесі за аналогічне порушення - відмову обслуговувати державною мовою. Тоді розмір штрафу становив 3400 гривень.

Що каже закон

Згідно зі статтею 36 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", у всіх видах пасажирського транспорту українська є мовою обслуговування пасажирів. Лише на прохання пасажира його індивідуальне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін.