В Киеве водитель такси сломал челюсть пассажирке: в полиции сказали, что ему грозит

В Киеве 24-летний водитель такси сломал челюсть своей пассажирке. Теперь его будут судить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
Выясняя обстоятельства происшествия в столице, правоохранители узнали, что пострадавшая - 27-летняя киевлянка.
Отмечается, что во время поездки в такси она почувствовала себя плохо. Ее тошнило.
В дальнейшем, когда женщине стало совсем плохо, водитель такси отреагировал агрессивно:
"Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы и перелом челюсти", - сообщили в полиции.
Украинцам рассказали, что оперативники быстро установили водителя такси - им оказался 24-летний киевлянин.
Уточняется, что следователи Днепровского управления полиции Киева объявили мужчине о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного Кодекса Украины - "умышленные средней степени тяжести телесные повреждения".
Сейчас полицейские:
Следовательно, водителя такси, который сломал челюсть своей пассажирке, будут судить.
"За содеянное... нарушителю грозит лишение свободы на срок до трех лет", - уточнили в отделе коммуникации полиции Киева.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Харькове водителя такси оштрафовали за отказ говорить на украинском.
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская объяснила, что водитель такси (отказавшись обслуживать пассажирку на украинском), нарушил требования статьи 36 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Согласно ей, услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке. То есть "языком обслуживания пассажиров в транспорте является государственный язык".
Читайте также, в каких 19 городах Украины сервис Uklon работает круглосуточно и почему.