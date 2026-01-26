В Киеве водитель такси сломал челюсть пассажирке: в полиции сказали, что ему грозит

Что известно об обстоятельствах происшествия

Выясняя обстоятельства происшествия в столице, правоохранители узнали, что пострадавшая - 27-летняя киевлянка.

Отмечается, что во время поездки в такси она почувствовала себя плохо. Ее тошнило.

В дальнейшем, когда женщине стало совсем плохо, водитель такси отреагировал агрессивно:

высадил клиентку из авто (разъяренный тем, что пассажирка испачкала салон автомобиля);

дважды ударил ее кулаком по лицу;

уехал с места происшествия.

"Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы и перелом челюсти", - сообщили в полиции.

Водитель такси в Киеве избил свою пассажирку (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Какое наказание грозит водителю такси

Украинцам рассказали, что оперативники быстро установили водителя такси - им оказался 24-летний киевлянин.

Уточняется, что следователи Днепровского управления полиции Киева объявили мужчине о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного Кодекса Украины - "умышленные средней степени тяжести телесные повреждения".

Сейчас полицейские:

завершили досудебное расследование;

направили обвинительный акт в суд.

Следовательно, водителя такси, который сломал челюсть своей пассажирке, будут судить.

"За содеянное... нарушителю грозит лишение свободы на срок до трех лет", - уточнили в отделе коммуникации полиции Киева.