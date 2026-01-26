ua en ru
В Киеве водитель такси сломал челюсть пассажирке: в полиции сказали, что ему грозит

Понедельник 26 января 2026 10:38
UA EN RU
В Киеве водитель такси сломал челюсть пассажирке: в полиции сказали, что ему грозит Водитель такси в Киеве избил свою пассажирку (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве 24-летний водитель такси сломал челюсть своей пассажирке. Теперь его будут судить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Что известно об обстоятельствах происшествия

Выясняя обстоятельства происшествия в столице, правоохранители узнали, что пострадавшая - 27-летняя киевлянка.

Отмечается, что во время поездки в такси она почувствовала себя плохо. Ее тошнило.

В дальнейшем, когда женщине стало совсем плохо, водитель такси отреагировал агрессивно:

  • высадил клиентку из авто (разъяренный тем, что пассажирка испачкала салон автомобиля);
  • дважды ударил ее кулаком по лицу;
  • уехал с места происшествия.

"Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы и перелом челюсти", - сообщили в полиции.

В Киеве водитель такси сломал челюсть пассажирке: в полиции сказали, что ему грозитВодитель такси в Киеве избил свою пассажирку (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Какое наказание грозит водителю такси

Украинцам рассказали, что оперативники быстро установили водителя такси - им оказался 24-летний киевлянин.

Уточняется, что следователи Днепровского управления полиции Киева объявили мужчине о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного Кодекса Украины - "умышленные средней степени тяжести телесные повреждения".

Сейчас полицейские:

  • завершили досудебное расследование;
  • направили обвинительный акт в суд.

Следовательно, водителя такси, который сломал челюсть своей пассажирке, будут судить.

"За содеянное... нарушителю грозит лишение свободы на срок до трех лет", - уточнили в отделе коммуникации полиции Киева.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Харькове водителя такси оштрафовали за отказ говорить на украинском.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская объяснила, что водитель такси (отказавшись обслуживать пассажирку на украинском), нарушил требования статьи 36 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Согласно ей, услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке. То есть "языком обслуживания пассажиров в транспорте является государственный язык".

Читайте также, в каких 19 городах Украины сервис Uklon работает круглосуточно и почему.

