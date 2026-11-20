У Києві внаслідок нічної російської атаки пошкоджено низку об'єктів культурної спадщини та знакових пам'яток. Серед них - Михайлівський Золотоверхий собор, міст Патона, Пейзажна алея та будівля університету імені Драгоманова.

За попередніми результатами обстеження столиці, пошкодження різного ступеня зафіксували на восьми об'єктах.

Зокрема, постраждав Михайлівський Золотоверхий собор - головний храм однойменного монастиря, відтворений у 1997-1998 роках на місці святині XII століття, зруйнованої у 1930-х роках.

Також пошкоджено будівлю Київського міського бюро технічної інвентаризації на вулиці Трьохсвятительській, 4 - колишній готель для прочан Михайлівського монастиря.

Київське міське бюро технічної інвентаризації (фото: КМДА)

Серед постраждалих об'єктів - головний корпус Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, зведений у стилі радянського модернізму в 1970-х роках.

На Подолі пошкоджень зазнала садиба Нечаєвих, або будинок Вишневського, на Контрактовій площі, 7. Це один із найстаріших збережених житлових будинків Києва, зведений у 1798 році та перебудований у 1860 році. Він пережив велику подільську пожежу 1811 року.

Пошкодження на Контрактовій площі, 7 (фото: КМДА)

Крім того, вибухова хвиля пошкодила скління приміщень Національного музею історії України у Другій світовій війні, розташованого біля монумента "Батьківщина-мати".

Національний музей історії України у Другій світовій війні (фото: КМДА)

Пошкодження також зафіксували на Пейзажній алеї, яка облаштована на місці оборонних валів Верхнього міста X-XIII століть, та на мосту імені Євгена Патона через Дніпро. Останній відкрили для руху у 1953 році, він є пам'яткою архітектури, містобудування, науки і техніки місцевого значення.

До переліку постраждалих об'єктів увійшла і будівля Посольства Королівства Нідерландів в Україні на Контрактовій площі, 7.

Наразі на всіх зазначених об'єктах працюють профільні служби, пам'яткоохоронці та експертні комісії. Вони проводять первинні обстеження, фіксують пошкодження та складають відповідні акти. Оцінка наслідків атаки триває, а інформацію обіцяють доповнювати.