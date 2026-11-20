У Києві внаслідок чергової російської повітряної атаки пошкоджено Національний музей історії України у Другій світовій війні. Вибухова хвиля зачепила Зал Слави та вхідну групу головного корпусу.

Пошкодження сталися в ніч на 20 листопада. У музеї зазначили, що це вже третій випадок пошкодження меморіального комплексу від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зокрема, вибухова хвиля зачепила панорамні вікна Залу Слави, на яких експонується фотовиставка "United by Liberty" ("Об'єднані Свободою").

Експозицію відкрили 4 липня 2026 року - у день 250-ї річниці незалежності США. Вона присвячена 140-річній історії Статуї Свободи в Нью-Йорку, яка є символом демократії, гідності та надії для вільного світу.

Росіяни втретє атакували Національний музей історії України у Другій світовій війні (фото: Музей війни)

У музеї наголосили, що пошкодження виставки, присвяченої символу свободи, особливо болісне з огляду на те, що сам меморіальний комплекс зберігає пам'ять про героїв боротьби з нацизмом.

"Скло розбите - а виставка лишається. Імена на мармурі - на місці. "Об'єднані Свободою" продовжує говорити навіть крізь пошкоджені вікна: свобода не зникає від вибухів, а народи, які її захищають, залишаються єдиними", - зазначили в музеї.

Також там повідомили, що продовжують працювати.