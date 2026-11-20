У ніч на 20 листопада російські війська масовано атакували Україну дронами та ракетами різних типів, зокрема балістичними. Силам ППО вдалося збити 462 повітряні цілі ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітняних сил ЗСУ.

Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних дронів противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 462 цілі :

Нагадаємо, раніше начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що цієї ночі, 20 листопада, була одна з найпотужніших атак. Росія запустила по Україні 80 крилатих ракет та до 20 балістичних.

Детальніше про наслідки масованої атаки у Києві та інших містах України - у метаріалі РБК-Україна.