ППО вночі збила три балістичні ракети, всього в ударі їх було близько 20
У ніч на 20 листопада російські війська масовано атакували Україну дронами та ракетами різних типів, зокрема балістичними. Силам ППО вдалося збити 462 повітряні цілі ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітняних сил ЗСУ.
Цієї ночі ворог атакував:
- балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, протикорабельними ракетами Циркон із Ростовської, Брянської, Курської обл. РФ;
- 84 крилатими ракетами повітряного та морського базування Х-101, "Калібр", "Іскандер-К" із Вологодської обл. РФ та акваторії Чорного моря;
- 404 ударними безпілотниками типу Shahed (123 із них - реактивні), "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.
За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 462 цілі:
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400/"Циркон";
- 79 крилатих ракет Х-101, "Калібр";
- 380 ворожих дронів (102 із них - реактивні).
Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних дронів противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
Нагадаємо, раніше начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що цієї ночі, 20 листопада, була одна з найпотужніших атак. Росія запустила по Україні 80 крилатих ракет та до 20 балістичних.
Детальніше про наслідки масованої атаки у Києві та інших містах України - у метаріалі РБК-Україна.