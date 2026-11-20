Ілюстративне фото: частина Києва залишилася без світла через масовану атаку РФ (колаж РБК-Україна)

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Через масовану атаку Росії частина Києва вранці 20 листопада залишилася без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Без світла залишилася частина мешканців Печерського, Солом’янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів. В інших районах столиці діють екстрені відключення через пошкодження обладнання та перевантаження мереж.



Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.