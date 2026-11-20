Внаслідок нічної балістичної атаки росіян на Київ загорілися будівлі в Оболонському та Подільському районах. В Оболонському районі, за попередніми даними, зайнялася триповерхова будівля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

За даними КМВА, після атаки пожежі виникли в Оболонському та Подільському районах столиці. В Оболонському районі загорілася триповерхова будівля.

У ніч на 20 листопада росіяни двічі атакували Київ балістичними ракетами: перша хвиля вибухів пролунала близько 01:20, друга - близько 02:00.

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У Голосіївському районі влучання сталося на території об'єкта інфраструктури, попередньо, там загорілася офісна будівля, повідомив Віталій Кличко. У Подільському районі зайнялася будівля в нежитловій забудові, а ще одне влучання зафіксували на відкритій території біля одного з мостів.