Киян закликали без нагальної потреби не користуватися громадським транспортом
Киян просять без нагальної потреби не користуватися ані приватним авто, ані громадським транспортом через ускладнення руху між берегами.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.
За його словами, через удари балістикою є пошкодження на Подільському мостовому переході. Рух із правого на лівий берег зранку перекривали, але вдень його відновили.
Пошкодження зафіксували й на Дарницькому мосту - ступінь руйнувань наразі вивчають фахівці. Також знову зафіксували влучання в частину Південного мосту, де рух залишається обмеженим.
"У зв’язку з ускладненням рухом між лівим та правим берегами столиці звертаюсь до мешканців без гострої необхідності не виїжджати приватним автотранспортом в місто і без потреби громадським теж", - наголосив Кличко.
Також мер радить установам і підприємствам за можливості тимчасово перевести працівників на дистанційний графік.
"Також рекомендую установам та підприємствам всіх форм власності дає можливість тимчасово за впровадити графік дистанційної роботи співробітників", - додав він.
За словами Кличка, під час нічної та ранкової атаки ворог бив по критичній інфраструктурі, що спричинило перебої зі світлом, теплом і водою в частині районів.
Енергетики та комунальники працюють над відновленням послуг
Нагадаємо, що в ніч на 20 листопада та під ранок російські війська масовано атакували Київ залпами балістичних ракет, цілячи зокрема по мостах.
Через обстріл у столиці перекривали переправи та скували великі затори на дорогах, через що водіїв закликали не виїжджати в місто на власних авто.
Крім руйнувань інфраструктури, ворожий обстріл призвів до людських жертв - у місті загинули троє людей, а ще двоє отримали поранення.