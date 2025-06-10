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У Києві внаслідок російської атаки було пошкоджено стадіон "Спартак" (фото)

Вівторок 10 червня 2025 12:59
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У Києві внаслідок російської атаки було пошкоджено стадіон "Спартак" (фото) Фото: Пошкоджено стадіон Спартак у Києві внаслідок атаки РФ (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

Вночі 10 червня Київ зазнав нової атаки з боку російських військ. В результаті обстрілу частково постраждав стадіон "Спартак", що розташований у Подільському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НОК України.

За інформацією, на території спортивної споруди виявлено уламки безпілотника, які впали неподалік глядацької трибуни.

Пошкоджено огорожу трибуни, обірвано рекламний банер, поряд зафіксовано перевернуту лавку.

В соцмережах раніше з’явилися фото "Спартака" після обстрілу, які показують наслідки атаки.

Постраждалих серед цивільного населення та працівників стадіону не зафіксовано.

Обстріл України 10 червня

Російські війська в ніч на 10 червня масовано атакували Київ дронами, а також застосували ракети. В місті пожежі та руйнування в 7 районах, є постраждалі.

Що відомо про обстріл РФ на Київ 10 червня читайте в матеріалі РБК-Україна.

За даними військових, станом на 9:00 ранку 10 червня було знешкоджено 284 цілі.

Крім того, в Одесі дрони РФ пошкодили пологовий будинок, медклініку й автівки. Через прильоти в місті загинули двоє чоловіків, постраждали дев'ятеро людей.

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