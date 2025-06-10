У Києві внаслідок російської атаки було пошкоджено стадіон "Спартак" (фото)

Вночі 10 червня Київ зазнав нової атаки з боку російських військ. В результаті обстрілу частково постраждав стадіон "Спартак", що розташований у Подільському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Н ОК України.

Постраждалих серед цивільного населення та працівників стадіону не зафіксовано.

В соцмережах раніше з’явилися фото "Спартака" після обстрілу, які показують наслідки атаки.

За інформацією, на території спортивної споруди виявлено уламки безпілотника, які впали неподалік глядацької трибуни.

Обстріл України 10 червня

Російські війська в ніч на 10 червня масовано атакували Київ дронами, а також застосували ракети. В місті пожежі та руйнування в 7 районах, є постраждалі.

Що відомо про обстріл РФ на Київ 10 червня читайте в матеріалі РБК-Україна.

За даними військових, станом на 9:00 ранку 10 червня було знешкоджено 284 цілі.

Крім того, в Одесі дрони РФ пошкодили пологовий будинок, медклініку й автівки. Через прильоти в місті загинули двоє чоловіків, постраждали дев'ятеро людей.

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