ГУР зірвало наступ та знищило десятки окупантів на Куп’янському напрямку

Спецпідрозділ "Химера" у складі "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно виконали складне бойове завдання на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони.

За підтримки побратимів із підрозділів "Аратта" та "Сибірський батальйон" українські воїни змогли втримати широку ділянку фронту й стабілізувати оборону в районі активних бойових дій.

За даними, спецпризначенців ліквідували понад 30 окупантів, з яких 15 загинули в безпосередньому стрілецькому бою.

Крім того, понад 40 російських військових отримали поранення, а двох було взято в полон. Водночас знищено понад 40 ворожих укріплень та інженерних споруд.

Відеозаписи з місця операції демонструють ключові етапи: роботу командного пункту, штурм ворожих позицій, евакуацію поранених, а також ефективну роботу підрозділів БПЛА та вогневої підтримки.