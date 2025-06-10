Масована атака на Одесу: кількість загиблих збільшилась

Кількість жертв нічної атаки РФ на Одесу збільшилась до двох людей. У ніч на 10 червня загарбники масовано атакували місто ударними безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС в Одеській області та Одеську обласну прокуратуру.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого, однак згодом кількість жертв зросла до двох.

Унаслідок обстрілу виникли масштабні пожежі. Російські дрони влучили в цивільні об'єкти, серед яких - пологовий будинок, житлові будинки, станція екстреної медичної допомоги, а також зафіксовано займання на території Одеського зоопарку.

Постраждали щонайменше 9 людей, ще 9 вдалося врятувати завдяки діям рятувальників. На місці працювали психологи ДСНС, які надавали підтримку місцевим мешканцям.

Для ліквідації наслідків атаки залучили 27 одиниць техніки та 108 рятувальників ДСНС, а також 3 одиниці техніки та 15 осіб від Нацгвардії та добровольців.

У прокуратурі додали, що внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Дев’ятеро людей дістали травми: серед них - п’ятеро жінок і троє чоловіків із пораненнями, ще одна мешканка зазнала гострої стресової реакції.

За попередніми даними, окупанти використали понад 10 ударних безпілотників.

Наразі триває огляд пошкоджених об'єктів, встановлюється повний перелік руйнувань. На місцях працюють прокурори спільно з іншими правоохоронцями, які документують наслідки збройної агресії РФ.

Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людей.

Фото: Наслідки атаки російських безпілотників по Одесі (od.gp.gov.ua, facebook.com/DSNSODE)