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В Киеве в результате российской атаки был поврежден стадион "Спартак" (фото)

Вторник 10 июня 2025 12:59
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В Киеве в результате российской атаки был поврежден стадион "Спартак" (фото) Фото: Поврежден стадион Спартак в Киеве в результате атаки РФ (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

Ночью 10 июня Киев подвергся новой атаке со стороны российских войск. В результате обстрела частично пострадал стадион "Спартак", расположенный в Подольском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК Украины.

По информации, на территории спортивного сооружения обнаружены обломки беспилотника, которые упали неподалеку зрительской трибуны.

Повреждено ограждение трибуны, оборван рекламный баннер, рядом зафиксировано перевернутую скамейку.

В соцсетях ранее появились фото "Спартака" после обстрела, которые показывают последствия атаки.

Пострадавших среди гражданского населения и работников стадиона не зафиксировано.

Обстрел Украины 10 июня

Российские войска в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев дронами, а также применили ракеты. В городе пожары и разрушения в 7 районах, есть пострадавшие.

Что известно об обстреле РФ на Киев 10 июня читайте в материале РБК-Украина.

По данным военных, по состоянию на 9:00 утра 10 июня было обезврежено 284 цели.

Кроме того, в Одессе дроны РФ повредили роддом, медклинику и машины. Из-за прилетов в городе погибли двое мужчин, пострадали девять человек.

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