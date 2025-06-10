В Киеве в результате российской атаки был поврежден стадион "Спартак" (фото)

Ночью 10 июня Киев подвергся новой атаке со стороны российских войск. В результате обстрела частично пострадал стадион "Спартак", расположенный в Подольском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК Украины.

Пострадавших среди гражданского населения и работников стадиона не зафиксировано.

В соцсетях ранее появились фото "Спартака" после обстрела, которые показывают последствия атаки.

По информации, на территории спортивного сооружения обнаружены обломки беспилотника, которые упали неподалеку зрительской трибуны.

Обстрел Украины 10 июня

Российские войска в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев дронами, а также применили ракеты. В городе пожары и разрушения в 7 районах, есть пострадавшие.

Что известно об обстреле РФ на Киев 10 июня читайте в материале РБК-Украина.

По данным военных, по состоянию на 9:00 утра 10 июня было обезврежено 284 цели.

Кроме того, в Одессе дроны РФ повредили роддом, медклинику и машины. Из-за прилетов в городе погибли двое мужчин, пострадали девять человек.

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