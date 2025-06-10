В Киеве в результате российской атаки был поврежден стадион "Спартак" (фото)
Ночью 10 июня Киев подвергся новой атаке со стороны российских войск. В результате обстрела частично пострадал стадион "Спартак", расположенный в Подольском районе столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК Украины.
По информации, на территории спортивного сооружения обнаружены обломки беспилотника, которые упали неподалеку зрительской трибуны.
Повреждено ограждение трибуны, оборван рекламный баннер, рядом зафиксировано перевернутую скамейку.
В соцсетях ранее появились фото "Спартака" после обстрела, которые показывают последствия атаки.
Пострадавших среди гражданского населения и работников стадиона не зафиксировано.
Обстрел Украины 10 июня
Российские войска в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев дронами, а также применили ракеты. В городе пожары и разрушения в 7 районах, есть пострадавшие.
Что известно об обстреле РФ на Киев 10 июня читайте в материале РБК-Украина.
По данным военных, по состоянию на 9:00 утра 10 июня было обезврежено 284 цели.
Кроме того, в Одессе дроны РФ повредили роддом, медклинику и машины. Из-за прилетов в городе погибли двое мужчин, пострадали девять человек.
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