У Києві вдруге за ніч чути вибухи: РФ масовано атакує столицю дронами

Росіяни вдруге за ніч масовано атакують Київ дронами. В столиці знову чути роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і власного кореспондента.

Чергова серія вибухів почалася приблизно о 04:20. У місті було чути звуки дронів та регулярну роботу протиповітряної оборони. Напередодні військові інформували, що у Київській області зафіксовано велику групу безпілотників. Згодом вони летіли на Київ. "На столицю ударні безпілотники. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні. Також зауважимо, що за даними Київської ОВА, протиповітряна оборона працювала і в області. Низка місцевих Telegram-каналів писали, що ворог масовано атакує Білу Церкву. Офіційних коментарів щодо наслідків поки не було. Де оголосили тривогу Станом на 04:31 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшій частині України.