Сили ППО знищили понад 500 повітряних цілей РФ: є влучання 10 ракет
У ніч на 26 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши 40 ракет та 519 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 503 ворожі цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 26 грудня до ранку 27 грудня противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування.
Основний напрямок удару - Київщина.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 559-ти засобів повітряного нападу - 40 ракет та 519 дронів різних типів:
- 519 ударних дронів типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим (близько 300 із них - "Шахеди");
- 10 балістичних/аеробалістичних ракет "Іскандер-М"/Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків - Рязанська, Брянська обл. РФ);
- 7 крилатих ракет "Іскандер-К"/"Калібр" (район пуску - Ростовська область, акваторія Чорного моря);
- 21 крилатої ракети Х-101 (райони пусків - повітряний простір Вологодської обл. РФ);
- 2 крилатих ракет Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 13:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 503 повітряні цілі:
- 474 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" (безпілотників інших типів);
- 6 балістичних/аеробалістичних ракет "Іскандер-М"/Х-47М2 "Кинджал";
- 4 крилаті ракети "Іскандер-К"/"Калібр";
- 19 крилатих ракет Х-101.
Зафіксовано влучання 10 ракет та 25 ударних дронів на 30-ти локаціях, падіння збитих (уламки) - на 16 локаціях.
"Крім того, одна з ракет не досягла цілей, інформація щодо 15 (локаційно втрачених) дронів уточнюється, декілька ворожих безпілотників в повітрі. Дотримуйтесь заходів безпеки!", - попередили в Повітряних силах.
Обстріл України 27 грудня
Нагадаємо, у ніч на 27 грудня російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши різні види озброєння. Зокрема, під удар потрапив Київ та Київська область.
Загалом постраждали сім районів Києва, там виникли пожежі, є руйнування.
Наразі відомо про близько 20 постраждалих у столиці, серед них двоє дітей.
Також російські війська завдали ударів по промислових та житлових обʼєктах Київської області. Відомо про постраждалих та одного загиблого.
Зокрема, під вогнем опинилися Вишгородський, Бориспільський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівський райони.
За інформацією глави Київської ОВА Миколи Калашника, станом на ранок частина лівобережжя області залишається без електропостачання. Наразі знеструмлено понад 320 тисяч споживачів.
Без світла залишаються населені пункти Бориспільського, Броварського та Вишгородського районів.
Окрім того, через ворожу атаку у Києві ввели екстрені відключення світла. Також майже третина столиці залишилася без теплопостачання.
Детальніше про подвійний удар РФ по Києву - у матеріалі РБК-Україна.