Сили ППО знищили понад 500 повітряних цілей РФ: є влучання 10 ракет

У ніч на 26 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши 40 ракет та 519 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 503 ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Крім того, одна з ракет не досягла цілей, інформація щодо 15 (локаційно втрачених) дронів уточнюється, декілька ворожих безпілотників в повітрі. Дотримуйтесь заходів безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Зафіксовано влучання 10 ракет та 25 ударних дронів на 30-ти локаціях, падіння збитих (уламки) - на 16 локаціях.

За попередніми даними, станом на 13:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 503 повітряні цілі :

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 559-ти засобів повітряного нападу - 40 ракет та 519 дронів різних типів :

За даними військових, з 18:00 26 грудня до ранку 27 грудня противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Обстріл України 27 грудня

Нагадаємо, у ніч на 27 грудня російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши різні види озброєння. Зокрема, під удар потрапив Київ та Київська область.

Загалом постраждали сім районів Києва, там виникли пожежі, є руйнування.

Наразі відомо про близько 20 постраждалих у столиці, серед них двоє дітей.

Також російські війська завдали ударів по промислових та житлових обʼєктах Київської області. Відомо про постраждалих та одного загиблого.

Зокрема, під вогнем опинилися Вишгородський, Бориспільський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівський райони.

За інформацією глави Київської ОВА Миколи Калашника, станом на ранок частина лівобережжя області залишається без електропостачання. Наразі знеструмлено понад 320 тисяч споживачів.

Без світла залишаються населені пункти Бориспільського, Броварського та Вишгородського районів.

Окрім того, через ворожу атаку у Києві ввели екстрені відключення світла. Також майже третина столиці залишилася без теплопостачання.

Детальніше про подвійний удар РФ по Києву - у матеріалі РБК-Україна.