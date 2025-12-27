У Києві вчетверте за сьогодні тривога: що сталося

У суботу вдень, 27 грудня, у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Попередньо, причиною сигналу стала загроза застосування дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться у повідомленні о 15:39.

Паралельно моніторингові канали інформують, що причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.

У Повітряних силах тим часом інформації поки не було, але близько двох годин тому в області військові фіксували дрони.

Також варто зазначити, що ця тривога вже не перша за цю добу, а четверта.

Оновлено о 16:04

Повітряні сили ЗСУ поінформували, що окрім дронової загрози з'явилась загроза балістики з північного сходу.

Де оголосили тривогу

Станом на 15:46 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.