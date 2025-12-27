ua en ru
У Києві вчетверте за сьогодні тривога: що сталося

Субота 27 грудня 2025 15:46
У Києві вчетверте за сьогодні тривога: що сталося Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу вдень, 27 грудня, у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Попередньо, причиною сигналу стала загроза застосування дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться у повідомленні о 15:39.

Паралельно моніторингові канали інформують, що причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.

У Повітряних силах тим часом інформації поки не було, але близько двох годин тому в області військові фіксували дрони.

Також варто зазначити, що ця тривога вже не перша за цю добу, а четверта.

Оновлено о 16:04

Повітряні сили ЗСУ поінформували, що окрім дронової загрози з'явилась загроза балістики з північного сходу.

Де оголосили тривогу

Станом на 15:46 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

У Києві вчетверте за сьогодні тривога: що сталося

Масштабна атака РФ на Київ

Нагадаємо, що сьогодні, 27 грудня, Росія цілу ніч і ранок атакувала Київ, застосовуючи для ударів ракети і безпілотники.

В результаті обстрілів пожежі, пошкодження та інші види наслідків були зафіксовані в семи районах столиці. Крім того, в місті виникли перебої з теплом і водою, і були введені екстрені відключення світла.

Згідно зі звітом Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив по Україні 40 ракет і 519 дронів. Силам ППО, станом на 13:00, вдалося збити 29 ракет і 474 БПЛА.

Детальніше про наслідки обстрілу Києва - читайте в матеріалі РБК-Україна.

