У Києві вчетверте за сьогодні тривога: що сталося
У суботу вдень, 27 грудня, у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Попередньо, причиною сигналу стала загроза застосування дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.
"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться у повідомленні о 15:39.
Паралельно моніторингові канали інформують, що причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.
У Повітряних силах тим часом інформації поки не було, але близько двох годин тому в області військові фіксували дрони.
Також варто зазначити, що ця тривога вже не перша за цю добу, а четверта.
Оновлено о 16:04
Повітряні сили ЗСУ поінформували, що окрім дронової загрози з'явилась загроза балістики з північного сходу.
Де оголосили тривогу
Станом на 15:46 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
Масштабна атака РФ на Київ
Нагадаємо, що сьогодні, 27 грудня, Росія цілу ніч і ранок атакувала Київ, застосовуючи для ударів ракети і безпілотники.
В результаті обстрілів пожежі, пошкодження та інші види наслідків були зафіксовані в семи районах столиці. Крім того, в місті виникли перебої з теплом і водою, і були введені екстрені відключення світла.
Згідно зі звітом Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив по Україні 40 ракет і 519 дронів. Силам ППО, станом на 13:00, вдалося збити 29 ракет і 474 БПЛА.
Детальніше про наслідки обстрілу Києва - читайте в матеріалі РБК-Україна.