Надзвичайні події

У Києві під час атаки РФ пошкоджено гуртожиток НАУ

Київ, Субота 27 грудня 2025 09:31
У Києві під час атаки РФ пошкоджено гуртожиток НАУ Ілюстративне фото: у Києві під час атаки РФ пошкоджено гуртожиток НАУ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Анастасія Рокитна

Під час російського обстрілу Києва цієї ночі та ранку російська армія поцілила по гуртожитку Національного авіаційного університету.

Це РБК-Україна підтвердила ректор Національного авіаційного університету Ксенія Семенова.

"Попало в шахту ліфта, без постраждалих. В гуртожитку повибивало вікна", - розповіла Семенова.

Також за її словами, сьогодні було пошкоджено у будівлю Міністерства освіти і науки України. Однак станом на 09:20 про це офіційно не повідомлялось.

Нагадаємо, раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Соломʼянському районі росіяни цинічно вдарили по гуртожитку одного з ВНЗ на рівні 9-го поверху.

Обстріл Києва 27 грудня

Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 27 грудня російські війська здійснили масштабну атаку по Україні, застосувавши різні види озброєння. Під ударом, зокрема, опинилася Київська область.

Внаслідок обстрілу постраждала одна людина - мешканець Івано-Франківської області. Під час атаки він перебував за кермом вантажного автомобіля та зазнав осколкових поранень спини.

У Вишгороді вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерховому будинку. У Бориспільському районі зафіксовано пошкодження виробничих приміщень і двох автомобілів. У Бучанському районі виникла пожежа на будівельному майданчику. В Обухівському районі пошкоджено будівлю комунального підприємства однієї з територіальних громад.

Нагадаємо, тієї ж ночі російські війська атакували Київ ракетами різних типів та ударними безпілотниками. У столиці неодноразово лунали потужні вибухи.

За інформацією журналістів РБК-Україна, в окремих районах Києва спостерігалися перебої з електропостачанням.

Крім того, під ранок російські війська знову запустили ударні дрони в напрямку столиці з різних напрямків - у місті пролунало кілька серій вибухів.

Київ НАУ Обстріл Києва Війна в Україні
