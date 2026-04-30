Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Києві військовий у СЗЧ ходив напідпитку по супермаркету та лякав людей "зброєю"

09:15 30.04.2026 Чт
1 хв
Зброя виявилася іграшковою
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: у Києві військовий у СЗЧ ходив напідпитку по супермаркету та лякав людей "зброєю" (Getty Images)

У Києві військовий у СЗЧ ходив напідпитку по супермаркету та лякав відвідувачів зброєю. Поліцейські затримали порушника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як повідомляється, днями до поліції надійшло повідомлення про те, що у магазині на вулиці Коперника ходить озброєний чоловік. Очевидці зазначили, що відвідувач виглядає нетверезим та дивно поводиться.

На місце події прибули поліцейські, які "роззброїли" чоловіка.

Встановлено, що 40-річний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину, розгулював залою з рушницею, яка насправді виявилась іграшковою.

Фото: у Києві затримали військового у СЗЧ, який ходив напідпитку по супермаркету та лякав людей "зброєю" (t.me/gunpKyiv)

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства та в подальшому передали чоловіка військовій службі правопорядку.

Стрілянини у Києві

Нагадаємо, 18 квітня в Києві чоловік відкрив стрілянину по перехожим у Голосіївському районі. Тоді загинули сім людей, ще 14 дістали поранення.

Також повідомлялося, що у Дарницькому районі Києва сталася стрілянина після сварки водія та пішохода. Потерпілого госпіталізували з пораненнями.

Днями у Києві поліцейські затримали чоловіка, який гуляв із пістолетом по вулиці та погрожував перехожим. Йому оголосили підозру.

Більше по темі:
Київ