У Києві військовий у СЗЧ ходив напідпитку по супермаркету та лякав людей "зброєю"

У Києві військовий у СЗЧ ходив напідпитку по супермаркету та лякав відвідувачів зброєю. Поліцейські затримали порушника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Як повідомляється, днями до поліції надійшло повідомлення про те, що у магазині на вулиці Коперника ходить озброєний чоловік. Очевидці зазначили, що відвідувач виглядає нетверезим та дивно поводиться.
На місце події прибули поліцейські, які "роззброїли" чоловіка.
Встановлено, що 40-річний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину, розгулював залою з рушницею, яка насправді виявилась іграшковою.
Фото: у Києві затримали військового у СЗЧ, який ходив напідпитку по супермаркету та лякав людей "зброєю" (t.me/gunpKyiv)
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства та в подальшому передали чоловіка військовій службі правопорядку.
