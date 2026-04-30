В Киеве военный в СЗЧ ходил пьяный по супермаркету и пугал людей "оружием"

09:15 30.04.2026 Чт
2 мин
Оружие оказалось игрушечным
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: в Киеве военный в СЗЧ ходил пьяный по супермаркету и пугал людей "оружием" (Getty Images)

В Киеве военный в СЗЧ ходил пьяный по супермаркету и пугал посетителей оружием. Полицейские задержали нарушителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщается, на днях в полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице Коперника ходит вооруженный мужчина. Очевидцы отметили, что посетитель выглядит нетрезвым и странно себя ведет.

На место происшествия прибыли полицейские, которые "разоружили" мужчину.

Установлено, что 40-летний военнослужащий, самовольно оставивший воинскую часть, разгуливал по залу с ружьем, которое на самом деле оказалось игрушечным.

Фото: в Киеве задержали военного в СЗЧ, который ходил навеселе по супермаркету и пугал людей "оружием" (t.me/gunpKyiv)

Правоохранители начали уголовное производство по факту хулиганства и в дальнейшем передали мужчину военной службе правопорядка.

Стрельбы в Киеве

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина открыл стрельбу по прохожим в Голосеевском районе. Тогда погибли семь человек, еще 14 получили ранения.

Также сообщалось, что в Дарницком районе Киева произошла стрельба после ссоры водителя и пешехода. Пострадавшего госпитализировали с ранениями.

На днях в Киеве полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом по улице и угрожал прохожим. Ему объявили подозрение.

