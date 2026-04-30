В Киеве военный в СЗЧ ходил пьяный по супермаркету и пугал людей "оружием"

Как сообщается, на днях в полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице Коперника ходит вооруженный мужчина. Очевидцы отметили, что посетитель выглядит нетрезвым и странно себя ведет.

На место происшествия прибыли полицейские, которые "разоружили" мужчину.

Установлено, что 40-летний военнослужащий, самовольно оставивший воинскую часть, разгуливал по залу с ружьем, которое на самом деле оказалось игрушечным.

Фото: в Киеве задержали военного в СЗЧ, который ходил навеселе по супермаркету и пугал людей "оружием" (t.me/gunpKyiv)

Правоохранители начали уголовное производство по факту хулиганства и в дальнейшем передали мужчину военной службе правопорядка.