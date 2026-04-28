У Києві чоловік погрожував зброєю перехожим (фото)

08:39 28.04.2026 Вт
2 хв
Поліція показала фото дебошира
aimg Ірина Глухова
У Києві чоловік погрожував зброєю перехожим (фото) Фото ілюстративне: у Києві чоловік погрожував зброєю перехожим (Getty Images)

У столиці поліцейські затримали чоловіка, який гуляв із пістолетом по вулиці та погрожував перехожим. Йому оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

За даними правоохоронців, днями до поліції надійшло повідомлення від очевидців про чоловіка зі зброєю на бульварі Верховної Ради.

На місці події з’ясувалося, що жінка на вулиці помітила 31-річного киянина напідпитку із пістолетом у руці.

"Не на жарт злякавшись, киянка звернулася до компанії чоловіків. Втім, на їхні зауваження дебошир відреагував агресивно: почав лаятись, перезаряджати зброю та направляти її у бік перехожих", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Під час перевірки на стан сп’яніння прилад "Драгер" показав 2,26 проміле алкоголю в крові.

У затриманого вилучили пневматичний пістолет. Дізнавачі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 296 КК України – хуліганство.

Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Фото: у Києві затримали чоловіка, який лякав зброєю перехожих (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 18 квітня в Києві чоловік відкрив стрілянину по перехожим у Голосіївському районі. Тоді загинули сім людей, ще 14 дістали поранення.

Також повідомлялося, що у Дарницькому районі Києва сталася стрілянина після сварки водія та пішохода. Потерпілого госпіталізували з пораненнями.

А на Закарпатті учень 9 класу дістав на уроці пістолет і двічі вистрілив, поранивши однокласника. Подія сталася в однієї зі шкіл Ужгородського району.

