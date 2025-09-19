UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

В одному з районів Києва знайшли нерозірваний російський дрон

Фото: російський безпілотник (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Зранку у п'ятницю, 19 вересня, у Шевченківському районі столиці був виявлений нерозірваний ворожий безпілотник. На місті працюють вибухотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"В Шевченківському районі виявлено нерозірваний ворожий дрон", - йдеться у повідомленні КМВА.

На місці працюють вибухотехніки та інші профільні служби, територію обстежують спеціалісти. Інших подробиць наразі немає.

Обстріл Києва 19 вересня

У ніч на 19 вересня у столиці пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги. Перед тим у Повітряних силах попереджали про загрозу ударних дронів, що рухалися у напрямку Києва.

Відомо, що один із ворожих безпілотників впав у Соломʼянському районі.

Згодом мер Києва уточнив, що уламки збитих дронів впали у кількох локаціях, зокрема на проїжджу частину у Шевченківському районі. Внаслідок падіння було пошкоджено тролейбусну мережу.

Також через обстріл у швидкісному трамваї і фунікулері можливі перебої з оплатою карткою та валідацією квитків на турнікетах проїзду.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніДрони