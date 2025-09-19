RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В одном из районов Киева нашли неразорванный российский дрон

Фото: российский беспилотник (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Утром в пятницу, 19 сентября, в Шевченковском районе столицы был обнаружен неразорвавшийся вражеский беспилотник. На месте работают взрывотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"В Шевченковском районе обнаружен неразорвавшийся вражеский дрон", - говорится в сообщении КГВА.

На месте работают взрывотехники и другие профильные службы, территорию обследуют специалисты. Других подробностей пока нет.

 

Обстрел Киева 19 сентября

В ночь на 19 сентября в столице прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги. Перед тем в Воздушных силах предупреждали об угрозе ударных дронов, которые двигались в направлении Киева.

Известно, что один из вражеских беспилотников упал в Соломенском районе.

Впоследствии мэр Киева уточнил, что обломки сбитых дронов упали в нескольких локациях, в частности на проезжую часть в Шевченковском районе. В результате падения была повреждена троллейбусная сеть.

Также из-за обстрела в скоростном трамвае и фуникулере возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов на турникетах проезда.

КиевВойна в УкраинеДрони