Обстріл Києва: можливі перебої з оплатою проїзду в швидкісному трамваї і функулері

Внаслідок обстрілу Києва в ніч проти 19 вересня, у швидкісному трамваї і фунікулері можливі перебої з оплатою карткою та валідацією квитків на турнікетах проїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

У відомстві зазначили, що у зв'язку нічною ворожою атакою сталося пошкодження каналу підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП "Київпастранс". З цієї причини офіційний сайт підприємства тимчасово не працює.

"Якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв", - йдеться у повідомленні.

Фахівці підприємства та оператора телекомунікаційної мережі працюють над оперативним відновленням стабільної роботи сервісів.