Політика
У Києві лунали вибухи: РФ намагалася атакувати столицю дронами

П'ятниця 19 вересня 2025 01:22
У Києві лунали вибухи: РФ намагалася атакувати столицю дронами Фото: людей закликали бути в укриттях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 19 вересня намагалися атакувати столицю дронами. У місті працювало ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - йдеться у повідомленні о 01:17.

Перед цим у КМВА писали, що в столиці оголосили тривогу через рух ударних дронів РФ. Крім того, Повітряні сили ЗСУ теж писали, що на Київ летять безпілотники росіян.

Оновлено о 01:36

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, у Солом'янському районі впав та вибухнув безпілотник. Наразі екстрені служби прямують на місце події.

Окрім того, у КМВА поінформували, що атака РФ на столицю триває. Водночас у місті вчергове було чути гучний вибух.

Оновлено о 01:44

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:22 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.

Вибухи в Києві

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня росіяни теж намагалися атакувати столицю, а також область дронами. З метою відбиття атаки в регіоні працювала протиповітряна оборона.

Також зазначимо, що ввечері 18 вересня в Києві теж була тривога через загрозу ворожої атаки. У цей момент в Києві обмежили рух поїздів по "червоній" лінії метро.

