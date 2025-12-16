У Києві на Виноградарі почалася сильна пожежа, рятувальники розкрили деталі

Пожежі в Києві

Нагадаємо, 7 грудня вранці в одній із київських лікарень сталася пожежа. Повідомлення про загоряння на вулиці Відпочинку у Святошинському районі надійшло о 07:41, площа пожежі становила близько 15 квадратних метрів.

Рятувальники повністю ліквідували вогонь до 08:20. Під час гасіння було проведено евакуацію шістьох осіб, включно з двома маломобільними пацієнтами.

Правоохоронці встановлювали причини та обставини виникнення загоряння.

Також уночі 29 листопада в Солом'янському районі Києва на першому та другому поверхах 25-поверхового житлового будинку виникла пожежа через падіння уламків. Екстрені служби направляли на місце події.

При цьому в центрі Києва на вулиці Шота Руставелі ввечері 17 жовтня сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Займання почалося у квартирі на четвертому поверсі семиповерхівки, вогонь поширився будівлею та дерев'яними перегородками.

Для ліквідації пожежі було залучено понад 100 рятувальників і 29 одиниць техніки. На щастя, внаслідок загоряння ніхто не постраждав.