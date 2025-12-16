В Киеве на Виноградаре начался сильный пожар, спасатели раскрыли детали

Пожары в Киеве

Напомним, 7 декабря утром в одной из киевских больниц произошел пожар. Сообщение о возгорании на улице Отдыха в Святошинском районе поступило в 07:41, площадь пожара составила около 15 квадратных метров.

Спасатели полностью ликвидировали огонь к 08:20. Во время тушения была проведена эвакуация шести человек, включая двух маломобильных пациентов.

Правоохранители устанавливали причины и обстоятельства возникновения возгорания.

Также ночью 29 ноября в Соломенском районе Киева на первом и втором этажах 25-этажного жилого дома возник пожар из-за падения обломков. Экстренные службы направляли на место происшествия.

При этом в центре Киева на улице Шота Руставели вечером 17 октября произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Возгорание началось в квартире на четвертом этаже семиэтажки, огонь распространился по зданию и деревянным перегородкам.

Для ликвидации пожара были привлечены более 100 спасателей и 29 единиц техники. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.