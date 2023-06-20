У Києві викрили ІТ-компанію, яка хотіла "злити" окупантам закриті дані прифронтової ОВА
Правоохоронці викрили київську ІТ-компанію, яка намагалася "злити" окупантам інформацію з електронних систем прифронтової ОВА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними слідства, можливість витоку існувала через систему електронного документообігу.
Так, київська ІТ-компанія, яка встановлювала програмне забезпечення в державній установі, надала право доступу до баз своїм колегам з тимчасово окупованої території.
Цими "колегами" виявились представники терористичної організації "ДНР", що діяли під виглядом працівників донецької "філії" компанії.
Завдяки отриманому онлайн-доступу фігуранти планували влаштувати регулярний "злив" інформації з ОВА.
СБУ встановила, що найбільше окупантів цікавили відомості про наслідки ворожих повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.
Також вони хотіли знати точні координати електропідстанцій, на яких проводились або ще тривають ремонтно-відновлювальні роботи після атак.
Зазначається, що це допомогло б противнику спланувати та здійснити повторні повітряні атаки на них.
Під час обшуків в офісі ІТ-компанії та в помешканнях фігурантів у Києві виявили:
- комп’ютери та мобільні телефони із доказами підривної діяльності;
- печатки і документи, що вказують на ведення "спільного бізнесу" з донецькою "філією".
На підставі зібраних доказів правоохоронці затримали одного з керівників столичного підрядника. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (сприяння діяльності терористичної організації).
Також за цією статтею кваліфіковано злочинні дії п’ятьох його спільників з тимчасово окупованого Донецька. Наразі вирішується питання щодо їх притягнення до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали російського інформатора, який хотів зірвати контрудари Сил оборони під Бахмутом.
Раніше СБУ викрила ворожу інформаторку, що "зливала" дані про оборону північних рубежів України.
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