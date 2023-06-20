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В Киеве разоблачили IТ-компанию, которая хотела "слить" оккупантам закрытые данные прифронтовой ОВА

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Вторник 20 июня 2023 12:21
В Киеве разоблачили IТ-компанию, которая хотела "слить" оккупантам закрытые данные прифронтовой ОВА Иллюстративное фото: в Киеве разоблачили IТ-компанию, которая хотела "слить" оккупантам закрытые данные прифронтовой ОВА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители разоблачили киевскую IТ-компанию, которая пыталась "слить" оккупантам информацию из электронных систем прифронтовой ОВА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, возможность утечки существовала через систему электронного документооборота.

Так, киевская IТ-компания, устанавливавшая программное обеспечение в государственном учреждении, предоставила право доступа к базам своим коллегам с временно оккупированной территории.

Этими "коллегами" оказались представители террористической организации "ДНР", действовавшие под видом работников донецкого "филиала" компании.

Благодаря полученному онлайн-доступу фигуранты планировали устроить регулярный "слив" информации из ОВА.

СБУ установила, что больше всего оккупантов интересовали сведения о последствиях вражеских воздушных ударов по энергетической инфраструктуре региона.

Также они хотели знать точные координаты электроподстанций, на которых проводились или продолжаются ремонтно-восстановительные работы после атак.

Это помогло бы противнику спланировать и осуществить повторные воздушные атаки на них.

Во время обысков в офисе IТ-компании и в квартирах фигурантов в Киеве обнаружили:

  • компьютеры и мобильные телефоны с подтверждениями подрывной деятельности;
  • печати и документы, указывающие на ведение "общего бизнеса" с донецким "филиалом".

На основании собранных улик правоохранители задержали одного из руководителей столичного подрядчика. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (содействие деятельности террористической организации).

Также по этой статье квалифицированы преступные действия пятерых его сообщников из временно оккупированного Донецка. Решается вопрос об их привлечении к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно правоохранители задержали российского информатора, который хотел сорвать контрудары Сил обороны под Бахмутом.

Ранее СБУ разоблачила вражескую информаторку, которая "сливала" данные об обороне северных рубежей Украины.

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