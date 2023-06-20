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СБУ затримала агента РФ, який хотів зірвати контрудари штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом

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Україна, Вівторок 20 червня 2023 10:40
СБУ затримала агента РФ, який хотів зірвати контрудари штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом Фото: агент РФ хотів зірвати контрудари штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом (t.me/SBUkr)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала російського інформатора, який хотів зірвати контрудари 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом Донецької області. Їм виявився мешканець Костянтинівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Зловмисник передавав до ФСБ місця дислокації та напрямки руху підрозділів ЗСУ, які задіяні у проведенні контрнаступальних операцій в районі Бахмута", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у спецслужбі, особливо ворога цікавили координати бойових позицій та маршрути переміщення Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.

Що повідомляв інформатор ворогу

Також він повідомляв агресору про локації складів із паливно-мастильними матеріалами та кількість військових колон Сил оборони, які проходять через українські блокпости.

Розвідінформація потрібна була окупантам для планування власних дій, спрямованих на стримування контрударів ЗСУ на східному фронті, у тому числі коштом проведення прицільних артобстрілів.

Затримання ворожого агента

Співробітники Служби безпеки затримали ворожого поплічника "на гарячому" під час спроби передачі інформації загарбнику. За даними слідства, фігурантом є мешканець Костянтинівки Донецької області. На початку червня цього року він дистанційно залучений росіянами до протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

Ситуація в Бахмуті та на Бахмутському напрямку

Українські військові вже понад два тижні ведуть активні бойові дії в рамках запланованого раніше контрнаступу. Бахмут зараз продовжує залишатися найгарячішою точкою на карті фронту.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни на 20 червня, ЗСУ має успіхи в просуванні під Бахмутом.

У зв'язку з цим РФ, ще більше, ніж раніше, активізувала своїх агентів на цьому напрямку. Наприклад, у Донецькій області затримали агента, який "наводив" російські С-300 на позиції ЗСУ під Бахмутом.

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Служба безпеки України Бахмут
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