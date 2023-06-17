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"Зливала" дані про оборону північних рубежів. СБУ затримала зрадницю

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Субота 17 червня 2023 12:48
"Зливала" дані про оборону північних рубежів. СБУ затримала зрадницю Фото: "Зливала" дані про оборону північних рубежів. СБУ затримала зрадницю (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки Україна викрила чергового ворожого інформатора. Зрадниця "зливала" дані про оборону північних рубежів України в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Фігуранткою виявилась мешканка прикордонного міста Глухів. Вона передавала до ФСБ локації, орієнтовну кількість та наявне озброєння підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України", - пише пресслужба.

Зрадниця "зливала" інформацію про наслідки російських ударів, насамперед координати зруйнованих будівель місцевої інфраструктури. Ворог використовував відомості для підготовки нових та коригування повторних ворожих атак із застосуванням артилерії, мінометів та дронів-камікадзе.

"Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі. За даними слідства, фігурантка підтримувала комунікацію з окупантами через свого родича – громадянина Росії, який проживає в РФ і тривалий час співпрацює з ФСБ", - додає пресслужба.

Під час обшуку було вилучено комп'ютерну техніку й мобільні телефони, які зрадниця використовувала для фотофіксації українських об’єктів.

"Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі", - пише СБУ.

&quot;Зливала&quot; дані про оборону північних рубежів. СБУ затримала зрадницю

Фото: "Зливала" дані про оборону північних рубежів. СБУ затримала зрадницю (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна тим часом повідомила про підозру кремлівському політтехнологу, соратнику засновника ПВК "Вагнера" Олександру Малькевичу, який відповідальний за запуск росТБ на тимчасово окупованій Херсонській області.

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Служба безпеки України Сумська область
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