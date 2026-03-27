У Києві на вихідних змінять рух 11 автобусів: перелік маршрутів і нові схеми
У суботу та неділю, 28-29 березня, у Києві змінять маршрути низки автобусів. Це пов’язано із проведенням традиційних сільськогосподарських ярмарків у кількох районах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.
Головне:
- Причина: Проведення продуктових ярмарків у Голосіївському, Деснянському, Подільському та Дніпровському районах.
- Термін: Зміни актуальні на 28 та 29 березня до закінчення торгівлі (зазвичай до 16:00-18:00).
- Порада: Пасажирам варто заздалегідь планувати час поїздки, оскільки автобуси оминатимуть звичні зупинки на ярмаркових вулицях.
Субота, 28 березня
Через ярмарки на вулицях Голосіївській, Лісківській, Олександри Екстер, Академіка Шалімова та бульварі Амвросія Бучми транспорт курсуватиме так:
- № 2 - без заїзду на просп. Відрадний, вул. Шалімова та Стражеска (рух через бульв. Вацлава Гавела та вул. Віталія Скакуна);
- № 6 - від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та Радунську);
- № 37-Д - від ст. м. "Лісова" до просп. Червоної Калини;
- № 39 - у напрямку вул. Лисогірської рух через просп. Науки;
- № 44 - від ст. ел. "Березняки" за власним маршрутом до вул. Лісківської, далі по вул. Радунській до Милославської;
- № 49, 95 - у напрямку лівого берега курсуватимуть через просп. Павла Тичини та Дніпровську набережну;
- № 87 - від ст. м. "Осокорки" до бульв. Амвросія Бучми, далі через просп. Тичини та вул. Березняківську;
- № 110 - у напрямку вул. Милославської без заїзду на вул. Лісківську.
Неділя, 29 березня
У зв'язку з ярмарками на вулиці Татарській та Ігоря Юхновського зміни торкнуться таких маршрутів:
- № 31 - курсуватиме від ст. м. "Політехнічний інститут" через вул. Довнар-Запольського, Дегтярівську, Деревлянську та Загорівську до вул. Татарської;
- № 110, 112 - від станцій метро "Площа Українських Героїв" та "Лук’янівська" до вул. Райдужної за власними схемами, далі - через вул. Івана Микитенка та Сірожупанників до вул. Юхновського.
Зміни діятимуть від початку руху до завершення заходів.
