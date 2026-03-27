В Киеве на выходных изменят движение 11 автобусов: перечень маршрутов и новые схемы
В субботу и воскресенье, 28-29 марта, в Киеве изменят маршруты ряда автобусов. Это связано с проведением традиционных сельскохозяйственных ярмарок в нескольких районах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Главное:
- Причина: Проведение продуктовых ярмарок в Голосеевском, Деснянском, Подольском и Днепровском районах.
- Срок: Изменения актуальны на 28 и 29 марта до окончания торговли (обычно до 16:00-18:00).
- Совет: Пассажирам стоит заранее планировать время поездки, поскольку автобусы будут обходить привычные остановки на ярмарочных улицах.
Суббота, 28 марта
Из-за ярмарок на улицах Голосеевской, Лесковской, Александры Экстер, Академика Шалимова и бульваре Амвросия Бучмы транспорт будет курсировать так:
- № 2 - без заезда на просп. Отрадный, ул. Шалимова и Стражеско (движение через бульв. Вацлава Гавела и ул. Виталия Скакуна);
- № 6 - от Дарницкой площади до ул. Милославской (без заезда на ул. Лесковскую и Радунскую);
- № 37-Д - от ст. м. "Лесная" до просп. Красной Калины;
- № 39 - в направлении ул. Лысогорской движение через просп;
- № 44 - от ст. эл. "Березняки" по собственному маршруту до ул. Лесковской, далее по ул. Радунской до Милославской;
- № 49, 95 - в направлении левого берега будут курсировать через просп. Павла Тычины и Днепровскую набережную;
- № 87 - от ст. м. "Осокорки" до бульв. Амвросия Бучмы, далее через просп. Тычины и ул. Березняковскую;
- № 110 - в направлении ул. Милославской без заезда на ул. Лесковскую.
Воскресенье, 29 марта
В связи с ярмарками на улице Татарской и Игоря Юхновского изменения коснутся таких маршрутов:
- № 31 - будет курсировать от ст. м. "Политехнический институт" через ул. Довнар-Запольского, Дегтяревскую, Деревлянскую и Загоровскую до ул;
- № 110, 112 - от станций метро "Площадь Украинских Героев" и "Лукьяновская" до ул. Радужной по собственным схемам, далее - через ул. Ивана Микитенко и Серожупанников до ул.
Изменения будут действовать от начала движения до завершения мероприятий.
