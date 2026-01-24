У Києві відновили подачу води, але не всюди

Нічний удар по Києву 24 січня

У ніч на сьогодні росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням понад 375 ударних безпілотників та 21 ракети різних типів.

Найбільших пошкоджень зазнав Київ. Зокрема, у п’яти районах столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлових і нежитлових будівель. Унаслідок обстрілу відомо про одну загиблу людину, щонайменше четверо осіб дістали поранення.

На лівобережжі столиці виникли перебої з теплопостачанням і водопостачанням - без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок. За словами мера Віталія Кличка, це майже 80% із тих, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

Через складну ситуацію у Деснянському районі розгортають додаткові пункти обігріву - до вже наявних 145. Йдеться про опорні пункти, де мешканці зможуть перебувати не лише вдень, а й уночі.

Зазначимо, понад тиждень у Києві діють аварійні відключення світла без чітких графіків. Окрім проблем зі світлом, у місті є складна ситуація з водопостачанням, також в значній частині будинків нема опалення.

Раніше, 15 січня, за дорученням президента в Києві почав роботу спеціальний штаб. Він займається ліквідацією наслідків обстрілів енергетичної інфраструктури.