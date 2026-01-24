В Киеве возобновили подачу воды, но не везде

Ночной удар по Киеву 24 января

В ночь на сегодня россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением более 375 ударных беспилотников и 21 ракеты различных типов.

Наибольшие повреждения получил Киев. В частности, в пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых зданий. В результате обстрела известно об одном погибшем человеке, по меньшей мере четыре человека получили ранения.

На левобережье столицы возникли перебои с теплоснабжением и водоснабжением - без тепла остались 5635 многоэтажек. По словам мэра Виталия Кличко, это почти 80% из тех, куда возвращали теплоснабжение после обстрела 9 января.

Из-за сложной ситуации в Деснянском районе разворачивают дополнительные пункты обогрева - к уже имеющимся 145. Речь идет об опорных пунктах, где жители смогут находиться не только днем, но и ночью.

Отметим, более недели в Киеве действуют аварийные отключения света без четких графиков. Кроме проблем со светом, в городе сложная ситуация с водоснабжением, также в значительной части домов нет отопления.

Ранее, 15 января, по поручению президента в Киеве начал работу специальный штаб. Он занимается ликвидацией последствий обстрелов энергетической инфраструктуры.