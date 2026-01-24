ua en ru
Сб, 24 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве возобновили подачу воды, но не везде

Киев, Суббота 24 января 2026 17:00
UA EN RU
В Киеве возобновили подачу воды, но не везде Фото: водоснабжение на левом берегу столицы восстановили, но есть нюанс (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Киеве восстановлено водоснабжение левобережной части города, но на последних этажах многоэтажек воды может и не быть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Киевводоканала" в Facebook.

Жителям многоэтажек напомнили, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые могут не работать в результате отключений света.

"Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена", - предупредили киевлян.

Ночной удар по Киеву 24 января

В ночь на сегодня россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением более 375 ударных беспилотников и 21 ракеты различных типов.

Наибольшие повреждения получил Киев. В частности, в пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых зданий. В результате обстрела известно об одном погибшем человеке, по меньшей мере четыре человека получили ранения.

На левобережье столицы возникли перебои с теплоснабжением и водоснабжением - без тепла остались 5635 многоэтажек. По словам мэра Виталия Кличко, это почти 80% из тех, куда возвращали теплоснабжение после обстрела 9 января.

Из-за сложной ситуации в Деснянском районе разворачивают дополнительные пункты обогрева - к уже имеющимся 145. Речь идет об опорных пунктах, где жители смогут находиться не только днем, но и ночью.

Отметим, более недели в Киеве действуют аварийные отключения света без четких графиков. Кроме проблем со светом, в городе сложная ситуация с водоснабжением, также в значительной части домов нет отопления.

Ранее, 15 января, по поручению президента в Киеве начал работу специальный штаб. Он занимается ликвидацией последствий обстрелов энергетической инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевводоканал Водоснабжение
Новости
Россияне повредили фабрику Roshen в Киеве: что известно
Россияне повредили фабрику Roshen в Киеве: что известно
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов