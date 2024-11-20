У Києві від ранку чутно гул: у КМДА пояснили, що це

У Києві від самого ранку чутно гул. Оскільки на правому березі міста працює велике теплоджерело.

"Технологічний шум у Києві повʼязаний із роботою великого теплоджерела на правому березі міста. Це невідʼємна частина виробничого процесу, оскільки йдеться про велике за масштабами обладнання", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що з міркувань безпеки більш детальну інформацію наразі не розголошують.

"Ситуація жодним чином не несе загрози чи ризиків - це контрольований виробничий процес", - додали в КМДА.