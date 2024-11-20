ua en ru
Ср, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЦПД про попередження посольства США про атаку на Україну: РФ місяцями накопичувала ракети

Середа 20 листопада 2024 09:21
UA EN RU
ЦПД про попередження посольства США про атаку на Україну: РФ місяцями накопичувала ракети Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував попередження посольства США щодо можливої загрози обстрілів з боку Росії. За його словами, це попередження цілком обґрунтоване, враховуючи накопичення російських запасів ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Коваленка в Telegram.

"Росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також "калібрів" і балістики", - зазначив Коваленко.

Він додав, що російська авіація та запаси ракет на стратегічних аеродромах і складах перебувають у стані готовності. Окрім того, на обстріли можуть бути задіяні кораблі.

"Відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки, людям - реагувати на тривоги", - наголосив Коваленко.

Попередження посольства США

Посольство США в Києві повідомило про загрозу повітряного нападу на Україну 20 листопада. У зв’язку з цим посольство закриють, а співробітникам порадили залишатися в укриттях.

Напередодні по Україні росіяни запустили 87 дронів, зокрема "Шахеди" та безпілотники невстановленого типу. Атаки велися з районів Курська, Орла та окупованого Криму. Сили ППО знищили 51 дрон, ще 30 ворожих безпілотників втрачено у різних регіонах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
DAILY
Перепочинку не буде. Де Росія може наступати взимку та чи втримають ЗСУ Курську область
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Перепочинку не буде. Де Росія може наступати взимку та чи втримають ЗСУ Курську область