ЦПД про попередження посольства США про атаку на Україну: РФ місяцями накопичувала ракети

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував попередження посольства США щодо можливої загрози обстрілів з боку Росії. За його словами, це попередження цілком обґрунтоване, враховуючи накопичення російських запасів ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Коваленка в Telegram.

"Росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також "калібрів" і балістики", - зазначив Коваленко.

Він додав, що російська авіація та запаси ракет на стратегічних аеродромах і складах перебувають у стані готовності. Окрім того, на обстріли можуть бути задіяні кораблі.

"Відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки, людям - реагувати на тривоги", - наголосив Коваленко.