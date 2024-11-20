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У Києві розгортають додаткові блокпости і посилюють перевірку документів: яка причина

Київ, Середа 20 листопада 2024 10:24
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У Києві розгортають додаткові блокпости і посилюють перевірку документів: яка причина Фото: у Києві системно проводять навчання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві системно проводять навчання поліції та Сил оборони. У рамках тренувань розгортають додаткові блокпости і посилюють перевірку документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Зазначається, що угрупування сил і засобів оборони Києва у взаємодії з КМВА, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами систематично проводять тренування для підвищення рівня навичок.

"Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи", - йдеться у повідомленні.

Головне завдання таких навчань - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення безпеки у випадку загострення ситуації.

КМВА наголосила, що такі тренування будуть і надалі системно проводитися у Києві.

"Вони потрібні, аби ще краще підготуватися до виконання важливого завдання - захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз", - додали у військовій адміністрації.

У Києві розгортають додаткові блокпости і посилюють перевірку документів: яка причина

Фото: у Києві системно проводять навчання (t.me/VA_Kyiv)

Атака дронів на Київ

В ніч на 20 листопада російські окупанти атакували столицю безпілотниками. Атака була у декілька хвиль, тому у Києві кілька разів за ніч оголошували повітряну тривогу. У місті працювали сили ППО.

КМВА зранку повідомила про падіння уламків у Дніпровському районі Києва та пожежу у багатоповерхівці. Проте інформація не підтвердилася.

За попередніми даними відомо, що уламки дронів у двох районах міста - Подільському та Оболонському.

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