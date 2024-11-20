В Киеве с утра слышен гул: в КГГА объяснили, что это
В Киеве с самого утра слышен гул. Поскольку на правом берегу города работает большой теплоисточник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Технологический шум в Киеве связан с работой крупного теплоисточника на правом берегу города. Это неотъемлемая часть производственного процесса, поскольку речь идет о большом по масштабам оборудовании", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что из соображений безопасности более подробную информацию пока не разглашают.
"Ситуация никоим образом не несет угрозы или рисков - это контролируемый производственный процесс", - добавили в КГГА.
Военные учения в Киеве
В Киеве регулярно проводят тренировки для полиции и сил обороны. Поэтому в столице во время учеб установят дополнительные блокпосты и усилят контроль документов.
Предупреждение об атаке на Украину
Посольство США в Киеве сегодня предупредило об угрозе обстрела Украины 20 ноября. В связи с этим посольство закроют, а сотрудникам посоветовали оставаться в укрытиях.
Испания и Италия объявили, что их посольства в Киеве сегодня будут закрыты из-за угрозы российской атаки.
В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что россияне производили запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев.
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