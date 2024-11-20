В Киеве с утра слышен гул: в КГГА объяснили, что это

В Киеве с самого утра слышен гул. Поскольку на правом берегу города работает большой теплоисточник.

"Технологический шум в Киеве связан с работой крупного теплоисточника на правом берегу города. Это неотъемлемая часть производственного процесса, поскольку речь идет о большом по масштабам оборудовании", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что из соображений безопасности более подробную информацию пока не разглашают.

"Ситуация никоим образом не несет угрозы или рисков - это контролируемый производственный процесс", - добавили в КГГА.