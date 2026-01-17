У Києві вдруге з ночі оголосили повітряну тривогу

Загроза масової атаки

Нагадаємо, що в ніч на 17 січня в Києві теж оголошували тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування безпілотників, які дуже часто стали фіксувати, після чого в місті було чутно вибухи. На щастя, наслідків, судячи з усього, не було.

Також ми писали, що під ранок росіяни атакували дронами Запоріжжя. За інформацією місцевої влади, ворог атакував об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих.

Вчора президент України Володимир Зеленський попередив, що за даними української розвідки, Росія знову готується до нових масових ударів по нашій країні.