В Киеве второй раз с ночи объявили воздушную тревогу

Утром в субботу, 17 января, в Киеве и ряде областей Украины снова объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала в очередной раз стали дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 06:34.
В то же время Воздушные силы ВСУ уточнили, что вражеский дрон (или дроны) летит на Киев с юга.
По состоянию на 01:39 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.
Напомним, что в ночь на 17 января в Киеве тоже объявляли тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения беспилотников, которые очень часто стали фиксировать, после чего в городе были слышны взрывы. К счастью, последствий, судя по всему, не было.
Также мы писали, что под утро россияне атаковали дронами Запорожье. По информации местных властей, враг атаковал объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар. Обошлось без пострадавших.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что по данным украинской разведки, Россия снова готовится к новым массовым ударам по нашей стране.