У Києві вдруге за ніч оголошували тривогу: в чому була причина

"Повторно загроза ворожих БпЛА для столиці. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - повідомили в адміністрації о 02:07.

Моніторингові канали повідомляли про наближення ударних дронів з напрямку Гореничів, Стоянки та Білогородки, а також через місто Ірпінь.

О 02:10 на північному заході Києва пролунав потужний вибух.

Оновлено 02:12

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.