У Києві вдруге за ніч оголошували тривогу: в чому була причина

Фото: у столиці України знову оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу через загрозу атак російських "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Повторно загроза ворожих БпЛА для столиці. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - повідомили в адміністрації о 02:07.

Моніторингові канали повідомляли про наближення ударних дронів з напрямку Гореничів, Стоянки та Білогородки, а також через місто Ірпінь.

О 02:10 на північному заході Києва пролунав потужний вибух.

Оновлено 02:12

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

 

Атака дронів на Київ

Нагадаємо, російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед" ще з вечора четверга, 18 вересня.

Спочатку тривогу в столиці оголосили близько 18:00, а згодом повторно о 19:00. Небезпека у місті тривала до 20:52.

Під час тривоги у столиці обмежували рух червоною гілкою метрополітену.

Вночі тривога в столиці пролунала близько 01:00. Згодом у місті пролунали вибухи через роботу ППО по ворожих цілях.

