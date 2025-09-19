У Києві вдруге за ніч оголошували тривогу: в чому була причина

У Києві вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу через загрозу атак російських "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).
"Повторно загроза ворожих БпЛА для столиці. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - повідомили в адміністрації о 02:07.
Моніторингові канали повідомляли про наближення ударних дронів з напрямку Гореничів, Стоянки та Білогородки, а також через місто Ірпінь.
О 02:10 на північному заході Києва пролунав потужний вибух.
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед" ще з вечора четверга, 18 вересня.
Спочатку тривогу в столиці оголосили близько 18:00, а згодом повторно о 19:00. Небезпека у місті тривала до 20:52.
Під час тривоги у столиці обмежували рух червоною гілкою метрополітену.
Вночі тривога в столиці пролунала близько 01:00. Згодом у місті пролунали вибухи через роботу ППО по ворожих цілях.