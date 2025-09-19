RU

В Киеве второй раз за ночь объявляли тревогу: в чем была причина

Фото: в столице Украины снова объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве второй раз за ночь объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атак российских "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Повторно угроза вражеских БпЛА для столицы. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - сообщили в администрации в 02:07.

Мониторинговые каналы сообщали о приближении ударных дронов с направления Гореничей, Стоянки и Белогородки, а также через город Ирпень.

В 02:10 на северо-западе Киева прогремел мощный взрыв.

Обновлено 02:12

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Атака дронов на Киев

Напомним, российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед" еще с вечера четверга, 18 сентября.

Сначала тревогу в столице объявили около 18:00, а затем повторно в 19:00. Опасность в городе продолжалась до 20:52.

Во время тревоги в столице ограничивали движение по красной ветке метрополитена.

Ночью тревога в столице прозвучала около 01:00. Впоследствии в городе прогремели взрывы из-за работы ПВО по вражеским целям.

