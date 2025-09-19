В Киеве второй раз за ночь объявляли тревогу: в чем была причина

В Киеве второй раз за ночь объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атак российских "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).
"Повторно угроза вражеских БпЛА для столицы. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - сообщили в администрации в 02:07.
Мониторинговые каналы сообщали о приближении ударных дронов с направления Гореничей, Стоянки и Белогородки, а также через город Ирпень.
В 02:10 на северо-западе Киева прогремел мощный взрыв.
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
Напомним, российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед" еще с вечера четверга, 18 сентября.
Сначала тревогу в столице объявили около 18:00, а затем повторно в 19:00. Опасность в городе продолжалась до 20:52.
Во время тревоги в столице ограничивали движение по красной ветке метрополитена.
Ночью тревога в столице прозвучала около 01:00. Впоследствии в городе прогремели взрывы из-за работы ПВО по вражеским целям.