В Киеве второй раз за ночь объявляли тревогу: в чем была причина

"Повторно угроза вражеских БпЛА для столицы. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - сообщили в администрации в 02:07.

Мониторинговые каналы сообщали о приближении ударных дронов с направления Гореничей, Стоянки и Белогородки, а также через город Ирпень.

В 02:10 на северо-западе Киева прогремел мощный взрыв.

Обновлено 02:12

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.