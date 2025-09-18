У Києві обмежили рух на "червоній" лінії метро через тривогу

У Києві в четвер, 18 вересня, через повітряну тривогу рух поїздів "червоною" лінією метро було обмежено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram .

Киян також закликали перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Там уточнили, що станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють тільки в режимі укриття.

"Рух поїздів по "червоній" лінії метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", - зазначили в КМДА.

Тривога в Києві

Нагадаємо, у Києві та ще низці регіонів у четвер, 18 вересня, оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана з тим, що російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники.

Згідно з останніми даними Повітряних сил ЗСУ, ворожі безпілотники помітили в Харківській, Полтавській, Черкаській та Київській областях.

У Київській області дрони прямували в бік Білої Церкви.

При цьому дрони з Черкаської області летіли в бік Київської.