У Києві оголосили тривогу: у чому причина

У Києві в четвер, 18 вересня, оголосили повітряну тривогу. Столиця під загрозою атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БПЛА", - ідеться в повідомленні КМВА.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Киян закликали прямувати в укриття і перебувати там до завершення повітряної тривоги.

Зі свого боку Повітряні сили попередили, що ударні безпілотники вже фіксують на околицях столиці.

Оновлено 17:51

Мер Києва Віталій Кличко написав, що ворожий дрон літає неподалік центру Києва.

У свою чергу, начальник КМВА Тимур Ткаченко запевнив, що дрони над столицею вже не фіксуються.