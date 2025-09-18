У Києві оголосили тривогу: у чому причина
У Києві в четвер, 18 вересня, оголосили повітряну тривогу. Столиця під загрозою атаки дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БПЛА", - ідеться в повідомленні КМВА.
Фото: карта повітряних тривог (скріншот)
Киян закликали прямувати в укриття і перебувати там до завершення повітряної тривоги.
Зі свого боку Повітряні сили попередили, що ударні безпілотники вже фіксують на околицях столиці.
Оновлено 17:51
Мер Києва Віталій Кличко написав, що ворожий дрон літає неподалік центру Києва.
У свою чергу, начальник КМВА Тимур Ткаченко запевнив, що дрони над столицею вже не фіксуються.
Атаки дронів
Нагадаємо, росіяни практично щодня використовують ударні дрони "Шахед" для атак на мирні міста України.
Зокрема, в ніч на 18 вересня російські окупанти запустили по Україні 75 безпілотників різних типів, у тому числі понад 40 "Шахедів".
Українській протиповітряній обороні вдалося збити або придушити 48 ворожих дронів.