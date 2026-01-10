У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу: цього разу через загрозу балістики

Повітряні тривоги в Кривому Розі та Дніпрі

Як повідомлялось, у ніч на 10 січня росіяни знову обстрілювали Кривий Ріг - майже опівночі у місті пролунали вибухи через масовану атаку дронів.

Близько 23:30 Повітряні Сили повідомляли про прямування великої групи російських ударних безпілотників у бік міста.

Слід зазначити, що 7 та 8 січня ворог атакував Кривий Ріг - це був найсильніший обстріл міста за весь період повномасштабної війни. Упродовж дня та вечора в Кривому Розі пролунали десятки вибухів, а повітряна тривога тривала понад 10 годин.

Також у ніч на 10 січня в Дніпропетровській області лунали вибухи на тлі дронової атаки РФ. Повітряні Сили сповіщали також про рух ворожих безпілотників на обласний центр.